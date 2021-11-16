Маневры НАТО в акватории Черного моря назвали пиар-ходом

Совместная тренировка НАТО и его союзников в акватории Черного моря хоть и закончилась, но силы Альянса еще остаются на территории региона. Однако главная цель учений заключается в пиаре, а не в отработке маневров.

Соответствующее заявление во время беседы с изданием «Известия» сделал военный эксперт Дмитрий Болтенков. В последнее время зарубежные самолеты-разведчики заменили тактику наблюдения за границей России на изучение российских кораблей Черноморского флота, которые находятся около Крыма.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно сообщил, что прошедшие маневры были «прозрачными» и не представляли угрозу для России. Однако Болтенков заявил, что сейчас до конца не известен настоящий, а не публичный сценарий НАТО.

Военный эксперт подчеркнул, что Вашингтон и его союзники вряд ли что-то скрытно отработали, потому что они находились под четким наблюдением российских кораблей.