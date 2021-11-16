Захарова ответила Кулебе поговоркой на заявление о гуманитарной помощи Донбассу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал указ главы российского государства Владимира Путина о гуманитарной помощи Донбассу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила дипломату, что «на воре и шапка горит».

Президент России своим указом отменил все импортные и экспортные квоты для товарооборота между РФ, ДНР и ЛНР. По словам украинского министра, это поручение якобы напрямую противоречит Минским соглашениям. Однако Захарова напомнила, что именно Украина в большинстве случаев нарушала эти договоренности. Представитель МИД России сделала соответствующее заявление в личном Telegram-канале.

Украина, по словам Захаровой, также ничего не выполнила из списка того, что была обязана сделать как по самим соглашениям, так и по тем решениям, которые вырабатывались в будущем во время «нормандского формата».