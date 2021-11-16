Политолог Петренко: Москва способна лишить украинцев безвиза в Евросоюз

Украинцы могут лишиться безвизового режима с Евросоюзом из-за кризиса беженцев на польско-белорусской границе. Соответствующее заявление сделал политолог Богдан Петренко.

Петренко заявил, что кризис мигрантов на границе Польши и Белоруссии якобы могли создать в интересах Кремля, который, по мнению автора публикации, стремится включить Украину в собственную сферу влияния.

Политолог предположил, что ограничение безвиза в Евросоюз возможно, если через Украину будут проводить беженцев в ЕС. По мнению Петренко, в результате этого Евросоюз может начать отталкивать Киев, чем воспользуется Москва.

Как считает специалист, есть угроза того, что Украина может из буферной зоны между ЕС и Москвой якобы попасть в зону влияния России. Кризис мигрантов, возможно повлияет не только на Белоруссию, но и на Украину, подчеркнул Петренко.