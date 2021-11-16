Кулеба призвал Запад подготовиться к вторжению России на Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на переговорах с министрами иностранных дел Франции и Германии призвал начать готовиться к возможному военному сценарию России на Украине.

Кулеба отметил, что Киеву важно увидеть, что Париж и Берлин четко понимает, как Москва эскалирует ситуацию в различных сферах. По его словам, если Россия начнет действовать, то физически не будет времени на координацию и на прохождение всех бюрократических процедур и на согласование решений.

Украинский министр призвал коллег провести подготовительный сценарий сейчас. По его словам, если военный сценарий заработает, то времени уже не будет.

Он добавил, что на данный момент все сосредоточены на политическом урегулировании. Киев собирается вести себя «очень ответственно» при любом сценарии, подчеркнул Кулеба.