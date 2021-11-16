Депутат Рады Ионова: Зеленский заплатил России $3,7 млрд за уголь в 2019 году

Украинские власти лгут относительно приобретения угля у России, сообщила депутат Рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Мария Ионова.

Политик в эфире телеканала «Украина 24» сообщила, что подозрения имеются к кому угодно, кто покупает электроэнергию у России и Белоруссии. По словам Ионовой, многие забывают, что президент Владимир Зеленский в 2019 году заплатил Москве 3,7 миллиарда долларов за российский уголь.

«Власть врала с 2019 года, на вопросы людей не отвечают», — заявила она.

Ранее депутат от правящей партии «Слуга народа» Олег Дунда рассказал, что Порошенко станет подозреваемым по делу о закупке угля из Донбасса. До этого глава СБУ Иван Баканов сообщил, что Порошенко и экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву проверяют на причастность к госизмене при закупках угля из ДНР.