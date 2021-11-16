Эксперт Гривач заявил о неспособности Украины повлиять на сертификацию «СП — 2»

Украинский «Нафтогаз» не сможет повлиять на решение немецкого регулятора о сертификации российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания будет участвовать в сертификации газопровода и предъявит аргументы, чтобы помешать этому. Аналогичное заявление сделал и глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Не думаю, что у "Нафтогаза Украины" есть какие-то аргументы. И тем более аргументы, которые могут изменить представления немецкого регулятора о соответствии газопровода "Северный поток — 2" интересам европейской энергетической безопасности», — заявил Гривач в интервью РИА Новости.

Также эксперт отметил, что немецкий регулятор тянет с решением из-за формирования нового правительства Германии. По его словам, вердикт о сертификации «Северного потока — 2» будет принят не позже января.