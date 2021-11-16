Sohu: Запад может втянуть Россию в большую войну в Восточной Европе

Миграционный кризис на польско-белорусской границе может стать поводом для начала большой войны в Восточной Европе, участие в которой примут до 11 государств.

С таким предупреждением выступили аналитики китайского издания Sohu, по мнению которых Польша в своей ненависти к России и Белоруссии может выйти за рамки разумного. Перевод материала на русский язык приводит издание «ПолитРоссия».

Уже сейчас, говорится в статье, польские власти стянули на границу с Белоруссией танки и войска, чтобы не пропустить стремящихся в Германию беженцев. В этой ситуации достаточно любой провокации, чтобы приведенные в состояние боевой готовности польские войска начали военный конфликт на белорусской границе.

Если это произойдет, на стороне Белоруссии немедленно выступит Россия, уверены китайские эксперты, а Польшу поддержат Украина и три прибалтийских государства – Литва, Латвия и Эстония. Кроме того, на стороне Польши могут выступить Франция, Великобритания и Соединенные Штаты Америки, допускают авторы Sohu.

kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

По мнению китайских экспертов, для американцев возможность ввязаться в очередную войну является обычным делом, тем более, что именно с подачи Вашингтона относительно рядовой случай с наплывом в Евросоюз беженцев из разрушенных стран Ближнего Востока и Северной Африки искусственно превращается в серьезный военный конфликт, а Восточная Европа превращается в «пороховую бочку».

Также авторы материала выражают уверенность в том, что Россия и Белоруссия не заинтересованы в вооруженном конфликте, поэтому они не будут первыми начинать боевые действия. Если война начнется, то лишь в том случае, если военные действия начнут войска одной из стран НАТО. Тем более, что у белорусской границы сосредоточено 15 тысяч польских военнослужащих и бронетехника, в дополнение к которым в Польшу свой военный контингент уже направила Великобритания.

navy.mil / Минобороны США

Помимо напряженной ситуации на польско-белорусской границе, Запад может организовать провокацию и в Черном море, где с начала ноября находятся американские боевые корабли, а также проводятся военно-морские учения НАТО с привлечением украинских и грузинских военнослужащих.

Таким образом, отмечают китайские аналитики, Запад не жалеет сил и средств, для того, чтобы накалить обстановку сразу в двух районах Восточной Европы – в Черном море и на польско-белорусской границе.