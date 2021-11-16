Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал не забывать о победившей нацизм «русской крови». Он отметил, что это особенно важно в Поминальное воскресенье.

Джонсон подчеркнул, что концепция коалиций должна лежать в основе внешнеполитической концепции Global Britain. Однако не все страны собираются развиваться в сторону «демократии и свободного рынка», признался он.

Премьер отметил, что у Лондона должны быть максимально дружественные и прагматичные отношения. По его словам, следствием этого является то, что Британия все теснее сближается с теми, кто имеет близкие ценности. Он заявил, что поддержка Украины — это приверженность страны таким ценностям.

«Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, мы делаем это не потому, что хотим противостоять России или потому что хотим каким-то способом стратегически изолировать или дестабилизировать эту великую страну», — отметил Джонсон.

Британский премьер напомнил, что важно не забывать, что пролитая русская кровь дала возможность разгромить нацизм. Поминальное воскресенье прошло 14 ноября. В этот день в стране вспоминают погибших в военных конфликтах британцев.