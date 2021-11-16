Горбачев выразил надежду на результаты диалога между Россией и США

Бывший президент СССР Михаил Горбачев выразил надежду, что отношения между Россией и США не превратятся в диалог глухих и начнут приносить результаты.

Он отметил, что на встрече в Женеве президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден подтвердили принцип о недопустимости начала ядерной войны. Горбачев уточнил, что между странами начался диалог о стратегической стабильности, который создаст контроль над ядерным оружием.

«В последние месяцы появились некоторые признаки того, что ядерные державы наконец осознали свою ответственность перед человечеством и предприняли первые шаги в правильном направлении», — отметил политик.

По словам экс-главы СССР, все усилия будут «обречены на провал», если Россия и США продолжат вкладывать огромные средства в гонку вооружений. Также он подчеркнул, что сейчас оснований для беспокойства очень много.