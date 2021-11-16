Франция пытается прикрыть провал в Африке санкциями против Мали

Санкции Франции против Мали только ухудшат непростую ситуацию в африканской республике. Об этом заявил глава МИД страны Абдулай Диоп.

Ранее стало известно, что Елисейский дворец намерен ввести санкции в отношении Мали, о чем сообщил глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан.

Диоп призвал Париж тщательно подумать и взвесить все факты, прежде чем вводить неправомерные ограничения в отношении Мали, которые подвергать опасности мирное население республики.

«Мы призываем Европейский союз и других проанализировать ситуацию и изучить этот вопрос с большой осторожностью, а также большим прагматизмом, вместо того, чтобы ослаблять страну, которая уже почти стоит на коленях», — сказал глава МИД Мали.

По его словам, санкции не являются решением для урегулирования непростой ситуации в Мали. Власти африканской республики порекомендовали Франции начать вести диалог, передает ФАН.