Глава «Нафтогаза» Витренко подтвердил участие компании в сертификации «СП-2»

Украинская компания «Нафтогаз» будет участвовать в процессе сертификации оператора российского трубопровода «Северный поток — 2». Соответствующее решение принял регулятор ФРГ BNetzA, отметил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Витренко в октябре заявил, что украинская компания подала заявку на участие в процедуре сертификации оператора отечественного газопровода. Глава компании на личной странице в социальной сети Facebook написал, что «Нафтогаз» будет участвовать в этой сертификации.

Однако израильский политолог Яков Кедми сообщил, что основная цель Киева участия в сертификации трубопровода заключается в попытке сорвать начало работы «Северного потока — 2». По мнению эксперта, участие Украины не навредит российскому газопроводу. Позиция Евросоюза по проекту независима от интересов Киева, подытожил Кедми.