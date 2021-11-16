Лукашенко и Меркель провели переговоры по перспективам решения кризиса мигрантов

Глава белорусского государства Александр Лукашенко и и.о немецкого канцлера Ангела Меркель во время телефонных переговоров обсудили перспективы решения кризиса беженцев и оказание мигрантам гуманитарной помощи на границе.

Информацией об этом поделился пресс-центр президента Белоруссии. В сообщении сказано, что Лукашенко и Меркель обсудили ряд проблем, в частности, ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией. Президент республики и и.о канцлера Германии подробно затронули пути и перспективы решения кризиса беженцев, чтобы не допустить эскалацию обстановки на границе.

По информации пресс-службы Лукашенко, эти переговоры продлились примерно 50 минут. Во время разговора президент Белоруссии и Меркель договорились о будущих контактах, чтобы исправить ситуацию.