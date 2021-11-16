Шарий назвал Саакашвили «небольшим проектом» украинского олигарха

Голодовка, которую якобы держит находящийся в грузинской тюрьме экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили, выглядит очень странно и вызывает множество вопросов.

Об этом в эфире своего YouTube-канала рассуждает украинский видео-блогер Анатолий Шарий, по мнению которого Саакашвили является проектом украинского олигарха Рината Ахметова.

Под окнами тюрьмы, где содержится бывший грузинский президент, практически постоянно дежурят журналисты и съемочная группа принадлежащего Ахметову телеканала, которые на все лады превозносят Саакашвили, чтобы не дать ему окончательно пропасть из информационной повестки.

«На Украине, конечно, он (Саакашвили) ушел немного с повестки, но опять-таки по тому, что Ринат Леонидович Ахметов выслал туда целую съемочную группу, которая каждый день дежурит под тюрьмой и об этом проговорился доктор Саакашвили, можно сделать вывод, что Саакашвили является небольшим, но проектом Рината Ахметова, — заявил блогер. — Поэтому о нем будут пытаться говорить, и я вижу, есть пул СМИ, связанных с этим олигархом, которые об этом говорят: газета "Сегодня", канал "24". Постоянно: "Саакашвили, Саакашвили наше солнце, Саакашвили лучший из всех грузин"».

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Кроме того, отмечет Шарий, множество вопросов вызывает и голодовка, которую Саакашвили объявил и якобы соблюдал после своего задержания.

Сам бывший грузинский президент сообщал, что не принимает никакой пищи, в том числе и от врачей, напоминает блогер. Однако затем в интернете появляется видеозапись того, как Саакашвили что-то ест в кабинете врача, после чего СМИ сообщили, что экс-президент якобы принимал минералы, прописанные ему для поддержания организма.

«Но, подождите, у меня все ходы записаны», — возмущается Шарий.

Напомним, после того, как Михаил Саакашвили в 2013 году уехал из Грузии на Украину, где он затем получил украинское гражданство и ряд должностей в правительстве постмайданного президента Петра Порошенко, на родине против него было возбуждено несколько уголовных дел, по которым бывшего главу государства приговорили к девяти годам лишения свободы.

facebook.com / Mikheil Saakashvili

Приговор был приведен в исполнение после того, как Саакашвили тайно вернулся в Грузию 28 сентября 2021 года. Политика задержали и поместили в тюрьму города Рустави. Саакашвили в знак протеста объявил голодовку, а его сторонники провели ряд манифестаций у здания тюрьмы.

11 ноября Страсбургский суд по правам человека обратился к Саакашвили с рекомендацией прекратить голодовку, после чего экс-президент заявил, что нынешнее грузинское правительство и Россия используют его голодовку «как оружие» и поэтому он решил отказаться от данного вида протеста. При этом Саакашвили потребовал перевести его в медицинское учреждение, чтобы он мог получить квалифицированную медицинскую помощь, однако бывшего президента поместили в тюремную больницу.

При этом в отношении бывшего грузинского президента было возбуждено еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении государственной границы, судебное заседание по которому назначено на 16 ноября.