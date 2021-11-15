Правоохранители задержали вице-губернатора Владимирской области Вишневского за взятку

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского. Задержание произошло из-за дела, которое связано с получением взятки во время строительства школы.

Правоохранители разыскивали вице-губернатора целые сутки. По информации следователей, преступление совершили при бывшем губернаторе Владимире Сипягине, который в данный момент является депутатом Государственной думы. Соответствующей информацией поделился РЕН ТВ.

Взятку Вишневскому передал застройщик. Вице-губернатор за деньги должен был скрыть тот факт, что к школе пристроили два лишних этажа. Но он не выполнил это условие, а разозленный этим инцидентом застройщик сдал Вишневского полицейским.