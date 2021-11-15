Путин провел переговоры с Макроном по поводу мигрантов на польско-белорусской границе

Глава российского государства Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон выразили удовлетворение заседанием министров иностранных дел и обороны России и Франции, передает пресс-центр Кремля.

В сообщении сказано, что прошел продолжительный телефонный разговор между политиками. Главы государств выступили за продолжение диалога по военной и политической проблематике, а также другим важным вопросам.

Президент России и лидер Франции также обсудили актуальные вопросы в двусторонней и международной повестке. В список этих тем вошло и противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Путин во время переговоров заявил, что считает целесообразным обсуждение кризиса беженцев напрямую между правительством членов Евросоюза и Минском. Российский президент при этом отметил жестокое обращение пограничников Польши в отношении мигрантов.