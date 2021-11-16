Единственная страна в мире, которая в случае необходимости может камня на камне не оставить и от Америки, и от всех ее союзников, это Россия, и именно на нее Запад оказывает беспрецедентное давление.

Об этом в личном Telegram-пишет известный политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, по словам которого, страны Запада в последнее время демонстрируют все более нервозное поведение.

Американский Государственный департамент выражает беспокойство из-за того, что Россия разрабатывает подводные беспилотники «Посейдон», Германия организовывает учения, в ходе которых отрабатывает боевые действия с применением оружия массового поражения, а Великобритания предупреждает о идущей подготовке к ядерной войне, перечисляет Сатановский.

Однако, по мнению политолога, если третья мировая война начнется, она не будет похожа на Вторую мировую.

«Вспомнили бы немцы, что ли, как им кисло было, когда наши по Германии шли, Берлин и все прочее, что у них там было, брали с ходу. Теперь, если война будет, так совсем другая: мало что от Германии останется. А, может, и вовсе ничего. Да и от Штатов не больше», — предупреждает Сатановский.

При этом, по его словам, по отношению к Российской Федерации за последние годы были применены все возможные методы давления – против России вводились экономические и политические санкции, в мире спорта организовывались провокации с допингом, предпринимались попытки переписать историю, и многое другое.

ФБА «Экономика сегодня» /

Россия со своей стороны не раз пыталась наладить конструктивный диалог со своими оппонентами, или хотя бы получить от них какие-то объяснения, но каждый раз безрезультатно.

«Непонятно, чего им еще надо от страны, которая – единственная в мире – реально может уничтожить Соединенные Штаты со всеми их союзниками», — удивляется Сатановский.

Но сейчас, отмечает политолог в заключение, Москве нет никакого смысла пытаться вести переговоры с руководством западных стран, так как и Соединенные Штаты и их союзники к диалогу совершенно не готовы.