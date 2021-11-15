МИД Мали рассказал о сотрудничестве с российскими инструкторами

Строительство военной базы России в Мали не планируется, но страна еще нуждается в помощи российских инструкторов. Об этом сообщил глава МИД республики Абдулай Диоп.

Он рассказал, что в какой-то момент Мали могла бы потребоваться внешняя помощь, и страна уже просила об этом. Его слова приводит Федеральное агентство новостей.

«Мы не исключаем ее, но вопрос о военной базе не стоит на повестке дня в Мали», — сообщил Диоп.

Диоп подчеркнул, что вооруженные силы страны (FAM) сегодня способны защитить мирное население и государство. Глава МИД РФ Сергей Лавров разделил мнение коллеги.

«Это ответственность правительства и малийских сил обороны, которые должны быть в состоянии исполнять эту роль», — подчеркнул российский министр.

Глава внешнеполитического ведомства Мали рассказал о российских специалистах, прибывших в республику для оказания консультативной поддержки правительственной армии. По его словам, специалисты из РФ помогают укреплять потенциал армии Мали.

«Эти технические специалисты учат военнослужащих использовать авиационную технику и вооружение, которые мы получаем из России», — сообщил малийский дипломат.

Ранее Диоп заявил о необходимости расширения авиапарка страны российскими вертолетами и истребителями, а также обучения персонала для их эксплуатации. Сотрудничество в этой сфере определяется военно-техническим соглашением сторон.