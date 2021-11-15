Половина американцев сочла Байдена виноватым в крахе экономики США

По результатам проведенного исследования 70% жителей США негативно оценивают экономическую ситуацию в стране, 38% считают, что она находится в «плохом» состоянии.

Менее трети американцев — 29% — считают текущее положение дел удовлетворительным. Об этом свидетельствует опрос, проведенный газеты Washington Post и телеканала ABC.

Еще около 48% жителей США винят президента Джо Байдена в быстрорастущей инфляции, а шесть из десяти опрошенных указали, что он не проявил себя как глава Белого дома после десяти месяцев на новом посту. В то же время 50% опрошенных полагают, что его вина «незначительна или отсутствует».

В начале октября рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до 38%, что стало антирекордом с момента его назначения. Специалисты проводили опрос по телефону 7–10 ноября 2021 года, в нем поучаствовали 1001 человек.