Китайское издание NetEase сообщает, что истребители американского производства F-35, имеющиеся у Польши на вооружении, находятся в опасности.

В двухсот километрах от места дислокации польских ВВС будут располагаться ЗРК С-400 и истребители Су-30СМ, переброшенные на запад Белоруссии для укрепления рубежей.

Ранее польские власти приобрели у США 32 истребителя пятого поколения за огромные деньги. Но в случае обострения и без того напряженных отношений между Варшавой и Минском внушительная сумма может быть потрачена впустую.

«Комплекс С-400 имеет дальность обнаружения 600 км, а дальность действия его ракет составляет 380 км. Так что они охватывают авиабазу Ласк в центральной части Польши, где должны дислоцироваться F-35», — сказано в статье NetEase, переведенной порталом «ПолитРоссия».

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Китайские журналисты подчеркивают, что С-400 способны сбить польские F-35 прямо на взлете: в этом не осталось сомнений после испытаний российских ЗРК в боевых условиях в Сирии.

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