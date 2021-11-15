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Депутата Верховной рады Шуляк назначили главой партии «Слуга народа»

Политика
Депутата Верховной рады Шуляк назначили главой партии «Слуга народа»

Депутат Верховной рады Украины Елена Шуляк стала новой главой партии «Слуга народа», рассказал пресс-секретарь парламентской фракции Юлия Палийчук.

Ранее стало известно, что первый вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко подал в отставку с поста главы пропрезидентской партии. О смене политика на соответствующей должности Палийчук сообщила в своем Telegram-канале в понедельник.

«Елена Шуляк возглавила партию «Слуга народа». Такое решение принял партийный съезд 15 ноября. Кандидатура Елены Шуляк была единственной на этот пост», — подчеркнула она.

Шуляк прошла в Верховную раду под 13 номером в списке «Слуги народа». Политик является заместителем председателя комитета парламента Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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