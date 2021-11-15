Депутата Верховной рады Шуляк назначили главой партии «Слуга народа»

Депутат Верховной рады Украины Елена Шуляк стала новой главой партии «Слуга народа», рассказал пресс-секретарь парламентской фракции Юлия Палийчук.

Ранее стало известно, что первый вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко подал в отставку с поста главы пропрезидентской партии. О смене политика на соответствующей должности Палийчук сообщила в своем Telegram-канале в понедельник.

«Елена Шуляк возглавила партию «Слуга народа». Такое решение принял партийный съезд 15 ноября. Кандидатура Елены Шуляк была единственной на этот пост», — подчеркнула она.

Шуляк прошла в Верховную раду под 13 номером в списке «Слуги народа». Политик является заместителем председателя комитета парламента Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.