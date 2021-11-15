Джонсон: Британия стоит плечом к плечу с Польшей в вопросе миграционного кризиса

Великобритания солидарна с Польшей в ситуации с беженцами на границе Белоруссии и призывает все стороны работать над стабильностью в Европе, рассказал британский премьер-министр Борис Джонсон.

Соответствующим заявлением он поделился во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о готовности страны вступить в войну с Россией на фоне миграционного кризиса. По его словам, Лондон солидарен с Варшавой, так как стоит плечом к плечу со своими партнерами.

«Это позиция правительства Великобритании...Эстония, Польша - мы там», — подчеркнул Джонсон.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил о намерении собрать совет по гособороне из-за миграционного кризиса. В него войдут, в частности, премьер-министр страны и главы ключевых министерств — МИД, МВД, Минобороны и Минфина, сообщал телеканал «360».