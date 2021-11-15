Новым главой комиссии Госсовета по молодежной политике стал ямальский губернатор Артюхов

Президент России Владимир Путин назначил губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова главой комиссии Госсовета по молодежной политике.

Указ об этом 15 ноября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступил в силу в день его подписания, говорится в документе. Ранее главой комиссии Госсовета по молодежной политике был экс-губернатор Ярославской области, действующий помощник президента РФ Дмитрий Миронов.

«Внести в указ президента РФ от 21 декабря 2020 года изменение: председателем комиссии Государственного совета РФ по направлению "Молодежная политика" — губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Артюхова Д.А.», — говорится в документе.

Ранее Артюхов вошел в число самых влиятельных глав регионов. Также в списке мэр Москвы Сергей Собянин, глава Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тюменской области Александр Моор.