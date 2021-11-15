Корнилов: британский миграционный кризис в разы масштабнее, чем на польской границе

Ситуация на польской границе, где скопилось около четырех тысяч мигрантов, стремящихся через Белоруссию попасть в Евросоюз, не идет ни в какое сравнение с невиданным по масштабам миграционным кризисом в Великобритании.

Об этом в материале для РИА Новости рассказал политолог, историк и публицист Владимир Корнилов, который считает, что польский кризис – это только «цветочки», по сравнению с той действительно тяжелой ситуацией, которая сложилась в Соединенном Королевстве.

«Миграционный кризис в Британии приобретает невиданные доселе масштабы. И это вовсе не преувеличение. В минувший четверг министерство внутренних дел этой страны зафиксировало абсолютный рекорд по количеству иностранцев, проникших на Альбион нелегальным способом за одни сутки: почти 1200 человек», — пишет Корнилов.

А всего с начала 2021 года, отмечает эксперт, в Британию морским путем прибыло около 25 тысяч мигрантов – в три раза больше, чем за весь 2020 год, когда британских берегов достигли 8420 беженцев.

pixabay.com /

Почти во всех случаях мигранты прибывают в Великобританию из Франции через пролив Ла-Манш, что дает британцам повод обвинить Париж в том, что тот решает миграционный вопрос «спустя рукава», или даже в том, что французские политики осознанно и намеренно попустительствуют проникновению мигрантов на британскую территорию.

Эта ситуация, гораздо больше, чем скопление мигрантов на польско-белорусской границе заслуживает пристального внимания мировых СМИ, подчеркивает Корнилов.

«Сегодняшние новости вполне могли бы звучать так: "Британия перебрасывает танки к южному побережью. Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против Франции и авиакомпании Air France. Борис Джонсон проводит срочные консультации с НАТО о вмешательстве в кризисную ситуацию в Ла-Манше. Британские пограничники выталкивают нелегальных мигрантов обратно в море"», — предлагает политолог.

Также, по его словам, журналисты могли бы призвать мир осудить президента Франции Эммануэля Макрона за «использование мигрантов в качестве оружия», а Белоруссия могла бы обвинить в кризисе Америку, которая «не хочет надавить» на Париж.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

«Причем такая гиперболизированная реакция имела бы под собой больше оснований, чем та истерика, которая царит в Европе в связи с миграционным кризисом, возникшим на польско-белорусской границе. Поскольку масштаб такового в Великобритании — на порядок больше», — подчеркивает Корнилов.

Но европейские журналисты, не считая, правда, британских СМИ, совершенно не обращают внимание на ситуацию в Ла-Манше, отмечает эксперт. Мировые новости касаются в основном ситуации на польско-белорусской границе и обвинениях в адрес Москвы и Минска, ведь этими сообщениями гораздо легче напугать среднего обывателя, чем рассказами о реальных проблемах Британии.

«Подчеркнем: масштаб кризиса на морской границе между Британией и Францией несопоставим с проблемами на польско-белорусской границе. В первом случае речь идет о десятках тысяч беженцев, во втором — о трех-четырех тысячах, — напоминает Корнилов. — Но где же призывы Европы примерно наказать Париж за использование мигрантов в своих политических целях?».

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Но британская пресса, вместо того, чтобы писать о проблемах своей страны и призывать Лондон послать против мигрантов танки и вооруженных до зубов военных, пугает своих читателей материалами о кризисе на польско-белорусской границе. А британские политики и дипломаты при этом делают публичные заявления о мифической ответственности России и разжигают истерию по поводу «российской угрозы».

Таким образом, уверен Корнилов, в Великобритании пытаются отвлечь внимание населения от собственных проблем, но сами проблемы при этом подобная стратегия решить не помогает.