Украинские журналисты рассказали НАТО о преследовании сотрудников оппозиционных СМИ

Журналисты закрытых на Украине СМИ обратились к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и главам МИД некоторых стран с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова в стране, сообщил телеканал «Первый Независимый».

Помимо Столтенберга соответствующее письмо получили глава МИД Австрии Майкл Линхарт, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, а также глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан. Украинские журналисты обратились за помощью и к министру иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николаю Попеску и его коллеге из Испании Хосе Мануэлю Альбаресу.

«Журналисты незаконно закрытых украинских СМИ обратились к генсеку НАТО и главам МИД ряда стран с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова в стране», — сказано на сайте телеканала.

Ранее экс-глава Украины Петр Порошенко продал все акции «Прямого» и «Пятого канала» холдингу «Свободные медиа», который организовали журналисты. В своем видеообращении он объяснил, что на подобный шаг вынужден пойти из-за принятого в стране «закона об олигархах», передает телеканал «360».