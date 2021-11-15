Неожиданная реакция тигра заставила Баскова прервать съемки «Голубого огонька»

Ведущий Андрей Малахов показал видео со съемок «Голубого огонька». На опубликованном ролике певец Николай Басков держит тигренка, который от стресса справил нужду прямо у него на руках.

Знаменитости уже во всю принимают участие в съемках главного новогоднего шоу страны — «Голубого огонька». Оказывается, это не всегда так радужно, как видят зрители на своих экранах. Так, Баскову чуть не пришлось сменить праздничный костюм из-за неожиданного «сюрприза» от живого символа Нового года.

На опубликованном Малаховым видео можно увидеть, как оперный певец умиляется животному и позирует вместе с ним на камеру. В этот момент хищник решил справить нужду прямо на руках знаменитости. Артист рассмеялся и признался, что наконец понял, почему тигренок кричал до этого.

«ЧП на съемках новогоднего огонька: тигренок впервые увидел Николая Баскова и не смог сдержать своей радости! История одной дружбы на видео», — написал шоумен на своей странице в Instagram.

Басков решил не отпускать животное без песни, которую он исполнил прямо ему в морду. Далеко не все пользователи нашли этот момент веселым, многие раскритиковали отношение знаменитостей к маленькому хищнику.