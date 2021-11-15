Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала, чем регион привлекает туристов

Губернатор ХМАО Наталья Комарова на традиционной пресс-конференции отметила, что регион обладает уникальными природными и историческими ресурсами.

Именно поэтому, по ее словам, Югра способна предложить самый широкий круг возможностей как для любителей комфортного туризма, так и для экстремалов, передает информационно-аналитический портал Ugra-news. Губернатор назвала визитной карточкой региона этнографический туризм и туры в стойбища. Туристы могут познакомиться с традициями и укладом коренных северных народов, изучить их национальные праздники и даже поучаствовать в хозяйственной деятельности, чтобы полнее погрузиться в их быт.

«Приезд в Ханты-Мансийск даст возможность побывать на слиянии Оби и Иртыша, это уникальное место. Среди бронзовых скульптур Археопарка можно окунуться в атмосферу каменного века. Ценителям высокого искусства я бы предложила посещение государственного художественного музея Югры», – рассказала Наталья Комарова.

Также глава Югры посоветовала любителям искусства посетить галерею-мастерскую Геннадия Райшева и дом-музей народного художника Владимира Игошева в Ханты-Мансийске.