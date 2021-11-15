Евросоюз принял решение о новых санкциях против Белоруссии из-за мигрантов

Главы МИД Евросоюза пришли к договоренностям, связанным с пятым пакетом рестрикций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами.

Обстановка на границе между республикой и ЕС накалилась. На белорусской территории собрались тысячи мигрантов, желающих попасть в Евросоюз. Брюссель считает государство ответственным за кризис, Минск отвергает все обвинения. ЕС принял решение о новых санкциях из-за нелегалов.

«Принято политическое решение, касающееся пятого пакета санкций. Никто не сомневался, что очередная шестая часть будет нужна», — сказал глава МИД Польши Збигнев Рау.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о нелегитимности любых антибелорусских ограничительных мер. Она также выразила решимость Москвы в поддержке республики.