Юрий Семин призвал поддержать сборную России в стыковых матчах

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин после поражения национальной команды от Хорватии (0:1) в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 призвал поддержать Валерия Карпина и его подопечных.

По словам 74-летнего специалиста, у сборной России хорошие шансы пройти стыковые матчи и заполучить путевку на чемпионат мира 2022 года.

«Команду надо поддержать и верить в их успешное выступление в стыковых матчах. Шансы попасть на чемпионат мира по-прежнему хорошие, потому что есть единый механизм, который работает. В этом заслуга Карпина», — передает Sport24 слова Семина.

Сборная России проиграла на выезде хорватам (0:1), забив мяч в свои ворота на 81-й минуте. Подопечным Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах. Соперники россиян определятся после жеребьевки, которая состоится 26 ноября.