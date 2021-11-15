Максим Галкин опубликовал редкое фото с Аллой Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин поделился редким снимком с женой, певицей Аллой Пугачевой. Примадонна позировала в черном мини-платье, подчеркнувшем ее стройные ноги.

На фотографии супруги запечатлены в обнимку. Пользователи Сети восхитились помолодевшим видом исполнительницы хита «Миллион алых роз», которой в следующем году исполнится 73 года.

«Вы шикарная пара»; «Идеально смотритесь»; «Какая красавица наша Алла», — высказались подписчики.

Ранее дизайнер Аника Керимова оценила преображение вокалистки. Эксперт считает, что примадонна российской эстрады не только подобрала качественный домашний уход, но и пользуется услугами косметолога.