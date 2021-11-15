Глава Коми Уйба заявил о сохранении системы «северных» надбавок после указа Путина

Отмена указа о мерах по стабилизации экономики Коми не изменит систему «северных» надбавок, заявил глава республики Владимир Уйба.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в рамках которого с 1 января отмечается действие об отнесении отдельных территории Карелии к районам Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Кроме того, утратившими силу признаются указы президента РФ от 24 января 1992 года о неотложных мерах по стабилизации экономики и развитии социальной сферы Коми ССР.

«Вслед за указом выйдет соответствующее постановление правительства России, которое и закрепит нормативный статус муниципалитетов как районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Вносимые изменения не изменят перечень районов в республике Коми, относящихся к Крайнему Северу», — отметил Уйба в своем видеообращении.

Северные и районные коэффициенты, добавил глава Коми, останутся и будут выплачиваться как и раньше. А нормативный акт актуализирует нормативно-правовую базу с учетом произошедших с 1992 года изменений.

Пенсионный фонд России (ПФР) ранее сообщил, что единовременная выплата в размере 19 тысяч рублей доступна пожилым гражданам, имеющим пенсионные накопления. При этом существует несколько видов таких выплат.