Ливийский избирком сообщил о хакерской атаке на страницу в Facebook

Официальную страницу Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии взломали хакеры, заявил представитель пресс-службы избиркома Сами аш-Шериф.

По его словам, сначала хакеры получили доступ к официальной странице ВИК североафриканского государства, а после этого они опубликовали ложное сообщение об отказе в регистрации Сейфа аль-Ислама Каддафи кандидатом на президентских выборах.

«Официальная страница Высшей избирательной комиссии была взломана», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ВИК Ливии отклонил заявку Сейфа аль-Ислама Каддафи на участие в выборах президента. Однако вскоре публикация была удалена.