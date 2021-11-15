Артист Федор Смольянинов поддержал фильм «16-й» с политической сатирой

Актер Федор Смольянинов оценил иронию внутри картины «16-й». Артист высказался в пользу подобных фильмов и рассказал, что мог бы принять участие в аналогичном проекте.

Артист счел мастерством умение тонко, кратко и с иронией говорить о серьезных проблемах. В такой ситуации важно, чтобы сатира не превращалась в попытку обидеть, подчеркнул Смольянинов в беседе с Федеральным агентством новостей. Актер также рассказал о своем желании сняться в похожей картине.

«Я довольно смелый и открытый человек на такие вещи. Поэтому я бы, наверное, не отказался от съемок в фильме в жанре политической сатиры», — заявил собеседник издания.

Ранее сценарист Мария Ошмянская отметила уникальность фильма «16-й» из-за политической сатиры. Она сообщила, что в советском и российском кино до этой картины не было подобных экспериментов.