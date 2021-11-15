Юсин: воинственная риторика Блинкена может подтолкнуть Киев к войне с РФ

Команда американского президента Джо Байдена все четче разделяется на «голубей», выступающих за диалог с Москвой, и «ястребов», стремящихся к обострению отношений.

Об этом в личном Telegram-канале пишет политический обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин, комментируя беспрецедентно жесткое, по его словам, заявление госсекретаря США Энтони Блинкена в адрес России.

Как сообщила ранее пресс-служба Госдепартамента США, госсекретарь Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с польским министром иностранных дел Збигневом Рау заявил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе якобы был организован президентом Белоруссии Александром Лукашенко с целью отвлечения внимания мировой общественности от действий России на границе с Украиной.

Комментируя это сообщение, Максим Юсин отмечает, что главы внешнеполитических ведомств США и Польши, обсуждая по телефону ситуацию со скоплением беженцев на границе между Польшей и Белоруссией, могли бы вообще не затрагивать российскую тему.

«Блинкен, однако, не только ее коснулся, но и весьма своеобразно расставил акценты», — отмечает обозреватель.

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При чем, по его словам, госсекретарь США не только высказал бездоказательные обвинения в адрес Минска и Москвы, но и пригрозил, что Америка вместе с Польшей и другими своими союзниками заставят Россию дорого заплатить «за ее военную агрессию в регионе».

Как отмечает Юсин, невозможно не заметить, насколько воинственная тональность высказываний Блинкена отличается от озвученной недавно позиции высокопоставленных американских военных, заявивших, что перемещение российских войск неподалеку от границы с Украиной не носит агрессивного характера. Особенно интересно то, что и украинские власти в какой-то момент также опровергли опасения Госдепартамента США по поводу действий российских военных у своих границ.

«Складывается впечатление, что в команде Байдена все более четко обозначаются две линии в отношении Москвы. «Голуби» выступают за диалог, снижение напряженности и подготовку нового саммита Путин-Байден. «Ястребы» играют на обострение, говорят о российско-украинском конфликте чуть ли не как о чем-то неизбежном и дают понять, что Вашингтон не останется в стороне», — рассуждает Юсин.

Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

Госсекретарь США, по мнению политолога, очевидно, находится в рядах «ястребов», и своим энтузиазмом он может увлечь горячие головы на Украине. И тогда Киев предпримет попытку спровоцировать военный конфликт, существующий пока только в фантазиях Вашингтона.

Если этом произойдет, отмечает Юсин в заключение, никто на Украине уже не будет спрашивать с президента Владимира Зеленского и его команды, почему страна не была должным образом подготовлена к отопительному сезону. А также с властей Украины уже не спросят и за множество других упущений, так как всем станет не до того.