Javan: Присутствие США в Черном море грозит началом военного конфликта с Россией

Иранское издание Javan считает действия США в Черном море провокационными. По мнению журналистов, присутствие американских кораблей и военных самолетов у южных берегов России призвано «испытать на прочность» обороноспособность РФ в регионе.

«И хотя с вхождением в состав России Крымского полуострова в 2014 году способность Москвы для сдерживания вероятного противника возросла, реальное соотношение сил, в случае малейшей халатности со стороны России, может быстро измениться в пользу блока НАТО», — приводит перевод статьи Javan издание ИноСМИ.

Проблема заключается не только в конфронтации США и РФ: Черное море крайне важный с геополитической точки зрения регион, где сталкиваются интересы сразу шести стран — России, Румынии, Болгарии, Украины, Грузии и Турции. Американское вмешательство может нарушить обстановку в акватории.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Также журналисты Javan процитировали главу Пентагона Ллойда Остина, который ранее объяснил свое турне по странам Черноморского бассейна тем, что Вашингтон «помогает укрепить суверенитет странам, которые находятся на переднем крае российской агрессии». Иранские журналисты подчеркивают: подобное заявление «не нуждается в особых комментариях».

«Вполне можно допустить, что США решили не ограничиваться только декларациями, а напрямую приступить к генеральной репетиции глобального военного конфликта, причем в непосредственной близости от европейской территории России», — заключает автор статьи в Javan.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что ждет боевые корабли США в Черном море.