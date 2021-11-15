На Боровской птицефабрике сожгли всех зараженных кур

В Тюменской области завершен первый этап дезинфекции от птичьего гриппа. Все зараженные курицы на птицефабрике «Боровская» сожжены, сообщили в оперативном штабе региона.

В ходе санитарно-эпидемиологической операции было уничтожено более 6 тысяч тонн биоматериала. По расчетам властей, мероприятия по дезинфекции продлятся до конца 2021 года. Восстановление работы предприятия начнется после снятия карантина, а также отрицательного результата проб на куриный грипп среди поголовья.

«На территории, где проходило сжигание, началась приборка, выравнивание участка и другое благоустройство без применения огня. Утилизация яичного порошка запланирована на 18 ноября и будет проведена за один день. После чего продолжатся работы по благоустройству и дезинфекции участка, которые полностью завершатся до 1 декабря 2021 года», — прокомментировал заместитель губернатора Чейметов.

Кроме того, на тюменском предприятии с 2022 года планируется приобретение инкубационных яиц и цыплят родительского стада.

Ранее власти региона обещали, что уничтожение зараженного поголовья кур и яичного порошка в Тюменской области продлится до 15 ноября. Тогда заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов ответил на просьбы тюменцев, жалующихся на запах сгоревшей курицы в городе. Он пояснил, что причиной зловония служит направление ветра, который дует со стороны очага утилизации.