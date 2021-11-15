Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Уточняется, что соответствующий указ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе сказано, что это решение было принято на фоне недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации с распространением COVID-19.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россию бы давно «раздеребанили» без Путина. Он констатировал, что без российского президента «не было бы нашей цивилизации».