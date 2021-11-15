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Путин распорядился оказать гуманитарную поддержку населению отдельных районов ЛДНР

Политика
Путин распорядился оказать гуманитарную поддержку населению отдельных районов ЛДНР

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Уточняется, что соответствующий указ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе сказано, что это решение было принято на фоне недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации с распространением COVID-19.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россию бы давно «раздеребанили» без Путина. Он констатировал, что без российского президента «не было бы нашей цивилизации».

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