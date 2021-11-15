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Янус Путконен указал главе российского ФБР на негативное влияние Запада

Политика
Янус Путконен указал главе российского ФБР на негативное влияние Запада

Западная риторика глобализма и «новой этики» является агрессивной попыткой США разделить народы разных стран с помощью пропаганды. Об этом заявил финский журналист Янус Путконен.

Главред издания UMV-Lehti Янус Путконен обсудил масштабное влияние Запада на собственных граждан и страны других регионов в беседе с главой российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мирой Тэрада. Современная повестка, в которой связываются различные течения защиты прав человека, такие как феминизм, Me Too или ЛГБТ, — ничто иное как опасный инструмент управления людьми, заявил он в интервью ФБР.

«Их главная цель – ослабить вас, ваше психологическое понимание себя. Они следуют правилу «разделять и править». Они отделяют ваше внутреннее понимание себя. Это открывает дверь для внешнего влияния на ваше поведение. И вот это именно то, что они делают», — подчеркнул журналист.

Путконен отметил, что идеи США тесно связаны с риторикой глобализма, которая в западной идеологии носит радикальные настроения, как и либерализм. По мнению журналиста, именно эта политика привела к экстремистским течениям среди мусульман и разрушению Ближнего и Среднего Востока, передает ФАН.

Путконен также отметил: позиция США привела к риску полного распада страны. Это может открыть массу возможностей для других государств. Журналист обратил внимание, что американские военные базы останутся без защиты, когда Запад «утратит связь с родиной» — тогда ООН придется взять ответственность за военных.

«Довольно пугающие тенденции, и Россия предупреждает нас о том, что если мы не изменим ООН сейчас, то потом будет слишком поздно. Мы должны серьезно отнестись к падению США», — заявил журналист.

Однако он уверен, что свобода слова все еще эффективна в борьбе с насаждением западной риторики. Поэтому интернет может снизить уровень влияния западной пропаганды. Путконен надеется создать соцсеть для патриотов, которая предложит информационное пространство, свободное от влияния США и подчиняющееся простым правилам.

#фбр #путконен #тэрада