Президент Литвы Науседа уверен, что мигранты прибывают в Минск через Москву

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен в переправке мигрантов через Москву на территорию Белоруссии. Об этом глава республики высказался на пресс-конференции.

Гитанас Науседа прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе. По его словам, Россия имеет отношение к кризису.

«Мигранты приезжают через Москву», — констатировал Науседа.

Выступление президента Литвы транслировалось на странице политика в Twitter. Науседа уверен, что нелегалы направляются в Минск из российской столицы.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «Аэрофлот» не имеет никакого отношения к перевозке мигрантов в Белоруссию. По словам лидера, утверждения Запада о «причастности» Москвы к кризису являются попытками снять с себя ответственность.