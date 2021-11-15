Олег Матыцин назвал тяжелейшим поражение сборной России в матче с Хорватией

Министр спорта России Олег Матыцин назвал тяжелейшим поражение сборной в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 против команды Хорватии. По мнению главы ведомства, россияне не проявили профессионализма и желания.

Глава Минспорта призвал болельщиков не терять надежды на то, что сборной России удастся пробиться на первенство мира через стыковые матчи.

«Что еще сказать, тяжелейшее поражение. Но я в этом отношении согласен с мнением и главного тренера, и президента Российского футбольного союза: к сожалению, это был закономерный результат. Мы сами не проявили желания и, к сожалению, профессионализма в достижении результата и в первом тайме, и во втором», — сказал руководитель ведомства журналистам на пресс-конференции.

Сборная России в воскресенье проиграла хорватам в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча проходила в Сплите и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Златко Далича.