Политолог Сатановский назвал тщетными надежды вразумить Европу в миграционном кризисе

Надежды вразумить европейские государства в ситуации вокруг беженцев на польско-белорусской границе тщетны, рассказал политолог Евгений Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Ранее в МИД России укорили Евросоюз за отношение к беженцам на границе двух государств. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала, что вместо помощи мигрантам европейские чиновники стали заявлять о гибридной угрозе, а также упрекать во всем Белоруссию и Россию.

Однако, по мнению Сатановского, все увещевания Захаровой тщетны, поскольку европейцы уже избрали тактику конфронтации. Политолог подчеркнул, что нынешняя реакция представителей Польши, а также появление танков на границе страны сродни плану Черчилля. Так он спрогнозировал сценарий ситуации с мигрантами на границе Белоруссии.

«Что просматривается, так это немецкие танки на бывшей советской границе — впервые со времен Второй мировой войны. И то, что нынешние западные начальники явно реализуют план удара по нам Черчилля, который еще в 1946 году собирался именно на базе Польши, Германии, прибалтов и украинцев вкупе с войсками "союзников" по СССР ударить, тоже заметно», — заявил Сатановский.

Ранее стало известно, что у пропускного пункта «Брузги» в Белоруссии началась сильная давка. Толпа беженцев, желающих пересечь границу, начала ломать забор. Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях, сообщал телеканал «360».