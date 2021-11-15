В Башкирии начнут продавать арестованные автомобили должников

Судебные приставы в Республике Башкортостан проводят очередной аукцион по продаже автомобилей должников. Заявку можно подать через «РТС-трейдер».

Судебные приставы в Башкирии начнут распродавать изъятые у должников автомобили, об этом сообщает региональное издание UfaTime.ru. На торгах будут представлены такие марки, как ВАЗ, Nissan, Renault, Geely, Chery, Lada, Ford, Nexia и Lada. Начальные цены варьируются от 57 до 330 тысяч рублей. Торги назначены на 13 декабря.

Организаторы уверены, что смогут быстро реализовать арестованные транспортные средства, так как торги всегда привлекают большое количество покупателей. Стоит отметить, что это уже не первая акция. Предыдущие торги проходили 27 октября.