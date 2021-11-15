УЕФА разведет сборные Украины и России в случае выхода в стыковые матчи ЧМ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разведет национальные команды России и Украины при жеребьевке стыковых матчей чемпионата мира 2022 года, если подопечные исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова смогут занять второе место по итогам отборочного турнира.

Российская и украинская сборные не сыграют друг с другом в стыковых матчах, если последней удастся занять вторую строчку в своей группе D после решающего матча отборочного этапа первенства мира в Катаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Сборная России уже заняла в своей группе Н второе место, дающее право побороться за выход в финальную часть турнира. Соперники подопечных Валерия Карпина определятся 26 ноября на жеребьевке в Цюрихе.

Украинцы с девятью очками идут третьими в своей группе, на втором месте расположились финны — 11 очков. Во вторник, 16 ноября, сборная Украины в гостях сыграет с командой Боснии и Герцеговины, а сборная Финляндии — с досрочно гарантировавшими себе выход в финальную часть ЧМ-2022 французами.