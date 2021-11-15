Экс-советника Трампа Стива Бэннона арестовали по обвинению в неуважении к Конгрессу США

Бывшего советника Дональда Трампа Стива Бэннона заключили под стражу по обвинению в неуважении к Конгрессу США. Арестованный должен предстать перед судом сегодня, сообщает Telegram-канал Disclose.tv.

Соответствующее обвинение предъявило бывшему главному стратегу Белого дома Министерство юстиции США. Согласно имеющейся информации, дело Бэннона будет первым уголовным производством в рамках расследования событий 6 января. Напомним, что занимается им специальный комитет Палаты Представителей.

«Бэннон обвинен большим жюри присяжных по двум пунктам обвинения в неуважении к конгрессу в связи с отказом явиться по повестке и предоставить документ», — пояснили на сайте ведомства.

Ранее в Конгресс США были вызваны другие высокопоставленные чиновники, работавшие с администрацией прошлого американского президента Дональда Трампа. Всех их допросили по делу о штурме Капитолия 6 января. В числе вызванных был и Стив Бэннон, который заявил, что не станет сотрудничать с комитетом, указав на слова Трампа о привилегиях экс-президентов.