Чиновники в Евросоюзе, также как и европейские средства массовой информации, в своем отношении к мигрантам придерживаются политики двойных стандартов. Это ярко проявляется в том, что о жителях Ближнего востока и стран Северной Африки, стремящихся любой ценой попасть в ЕС, писали в прессе раньше, и что пишут сейчас.

Об этом в своем видеоблоге рассуждает известный украинский журналист Анатолий Шарий, который из-за политических преследований на родине живет и работает в Европе и может лично наблюдать происходящие там изменения по отношению к мигрантам.

«Тема про мигрантов очень интересна. Раньше мне даже было нельзя публиковать расследования из лагерей беженцев. Мне говорили: ты что, убери! Когда я писал «мигранты», мне говорили: ты что, пиши беженцы. Когда я сообщал, как они едут по Средиземному морю, и как их принимают, мне говорили: ты что, нельзя! С ума сошел? Не та повестка!», — рассказал Анатолий Шарий.

Еще не так давно, по словам блогера, мигрантов в Европе «любили и целовали», а теперь европейская пресса полна ненависти к ним. И эти перемены в том, как европейцы изменили свое отношение к прибывающим из разрушенных войной стран людям, не поддаются объяснению.

Global Look Press / Patrick Pleul/dpa

«Они (беженцы) что, какими-то другими стали?! Они изменились очень сильно? — задается вопросом Шарий. — Я не знаю. Те же дети идут. Но сейчас нам будут показывать в основном огромных мужиков. Ну, так и тогда были огромные мужики! 99% ехавших − здоровые лбы, чтобы попасть на пособия, а показывали детишек!».

Европейские журналисты, напоминает блогер, раньше специально выхватывали в толпе мигрантов именно детей. Если почитать статьи немецкой газеты «Дойче велле» того времени, там рассказывается именно о том, что прибывающие в Евросоюз беженцы – это женщины и дети.

«А сейчас? Вдруг женщин и детей уже не видят. Уже видят каких-то "гибридных мигрантов Лукашенко"», — удивляется блогер.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Напомним, ранее в России ответили на заявления главы МИД Великобритании Элизабет Трасс на обвинения в том, что Москва якобы имеет отношения к миграционному кризису на польско-белорусской границе. В частности, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова напомнила, что Великобритания наравне с Соединенными Штатами Америки участвовала во вторжении в Ирак, а значит несет ответственность в разрушении этой страны и в том, что тысячи мирных жителей стали беженцами.

По словам Марии Захаровой, до тех пор, пока официальный Лондон не ответит за свои преступления, он не вправе выдвигать обвинения ни в чей адрес.