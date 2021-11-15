Экс-депутат Госдумы Жутенков трагически погиб на Камчатке

Владелец агрохолдинга «Охотно», бывший депутат Государственной думы от Брянской области Владимир Жутенков погиб во время катания на снегоходе.

Экс-депутат врезался в дерево и погиб от полученных травм во время отдыха на Камчатке. Ему было 59 лет, пишет пресс-служба Брянской областной думы.

Напомним, Владимир Жутенков неоднократно избирался депутатом Брянской облдумы, а в 2016 году вошел в состав Госдумы от «Единой России». Однако вскоре Жутенков отказался от мандата, так как хотел сосредоточится на ведении бизнеса. В 2015 году брянский политик из нескольких разрозненных предприятий основал агрохолдинг «Охотно».