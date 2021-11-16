Командир американских морпехов Бергер назвал разнообразие ядром силы США

Командир Корпуса морской пехоты США, генерал Дэвид Бергер заявил, что намерен существенно перестроить работу внутри ведомства для решения проблемы недостаточного разнообразия и «отражении всей Америки» в рядах военнослужащих. Он также рассказал, что уже готов представить план реформации.

Свою толерантную инициативу командующий объяснил тем, что, по его мнению, « ядром ​​силы » США является не техническое оснащение и боевая подготовка, а разнообразие в рядах личного состава. Генерал подчеркнул, знаменитому подразделению необходимо измениться, чтобы идти в ногу со временем. Как именно будет происходить перестройка, военный не уточнил.