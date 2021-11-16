Командир американских морпехов Бергер назвал разнообразие ядром силы США

Командир Корпуса морской пехоты США, генерал Дэвид Бергер заявил, что намерен существенно перестроить работу внутри ведомства для решения проблемы недостаточного разнообразия и «отражении всей Америки» в рядах военнослужащих. Он также рассказал, что уже готов представить план реформации.
Свою толерантную инициативу командующий объяснил тем, что, по его мнению, «ядром силы» США является не техническое оснащение и боевая подготовка, а разнообразие в рядах личного состава. Генерал подчеркнул, знаменитому подразделению необходимо измениться, чтобы идти в ногу со временем. Как именно будет происходить перестройка, военный не уточнил.
«Наше военное преимущество лежит только на наших плечах. На самом деле оно заключается совсем не в нашем техническом оборудовании. Мы впереди всех в первую очередь потому, что мы все мыслим по разному, у нас разное происхождение», — сказал генерал Бергер.
Заявление Бергера вызвало резонанс в ряде американских СМИ. Согласно недавнему отчету Конгресса, ВМС США пребывают в ужасном состоянии, причем именно потому, что командование уделяло слишком много внимания абстрактному разнообразию, а не увеличению боевых возможностей подразделений «в условиях китайской агрессии».
Например, в настоящее время у морпехов наблюдается выраженная проблема с устойчивостью кадрового состава. Около 75% военнослужащих покидают службу по истечении четырехлетнего срока, что является самым высоким показателем «текучки» в американской армии.
Ранее стало известно, что половине американцев не нравится работа президента США Джо Байдена на посту главы государства. Такие данные следуют из опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC.