Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Командир американских морпехов Бергер назвал разнообразие ядром силы США

Европа и США
Командир американских морпехов Бергер назвал разнообразие ядром силы США

Командир Корпуса морской пехоты США, генерал Дэвид Бергер заявил, что намерен существенно перестроить работу внутри ведомства для решения проблемы недостаточного разнообразия и «отражении всей Америки» в рядах военнослужащих. Он также рассказал, что уже готов представить план реформации.

Свою толерантную инициативу командующий объяснил тем, что, по его мнению, «ядром ​​силы» США является не техническое оснащение и боевая подготовка, а разнообразие в рядах личного состава. Генерал подчеркнул, знаменитому подразделению необходимо измениться, чтобы идти в ногу со временем. Как именно будет происходить перестройка, военный не уточнил. 

«Наше военное преимущество лежит только на наших плечах. На самом деле оно заключается совсем не в нашем техническом оборудовании. Мы впереди всех в первую очередь потому, что мы все мыслим по разному, у нас разное происхождение», — сказал генерал Бергер. 

Заявление Бергера вызвало резонанс в ряде американских СМИ. Согласно недавнему отчету Конгресса, ВМС США пребывают в ужасном состоянии, причем именно потому, что командование уделяло слишком много внимания абстрактному разнообразию, а не увеличению боевых возможностей подразделений «в условиях китайской агрессии».

Сила армии Соединенных Штатов в ее толерантности — ВМС США
wikipedia.org  / Chief Warrant Officer 3 Philippe E. Chasse, U.S. Marine Corps

Например, в настоящее время у морпехов наблюдается выраженная проблема с устойчивостью кадрового состава. Около 75% военнослужащих покидают службу по истечении четырехлетнего срока, что является самым высоким показателем «текучки» в американской армии. 

Ранее стало известно, что половине американцев не нравится работа президента США Джо Байдена на посту главы государства. Такие данные следуют из опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC.

#сша #армия #корпус морской пехоты