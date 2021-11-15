Сообщения о снятии сына Каддафи с президентских выборов в Ливии не подтвердились

В Сети появились неподтвержденные сообщения о снятии с президентских выборов сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама Каддафи.

Как отметил глава комиссии Имад ас-Саих, информация о намерении Каддафи побороться за пост главы государства вызвали широкий резонанс. Вскоре после того, как эта новость распространилась по стране, его кандидатуру было решено снять.

«Учитывая расшатывание стабильности и закрытие ряда отделений комиссии, комиссия решила отклонить кандидатуру Сейф аль-Ислама Каддафи», — написал ас-Саих на странице ВИК Ливии в Facebook.

Вскоре публикация ВИК Ливии о снятии сына Муаммара Каддафи с президентских выборов была удалена. О намерении Сейфа аль-Ислама Каддафи баллотироваться на пост главы главы государства стало известно 14 ноября.