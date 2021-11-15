Тренер Ван Гал будет руководить сборной Нидерландов в инвалидном кресле

Наставник сборной Нидерландов Луи ван Гал получил повреждение, находясь в расположении национальной команды. Специалист поскользнулся и упал на бедро, которое было прооперировано шесть лет назад.

По данным AD, из-за повреждения нидерландский специалист проводил тренировку в гольф-каре. Медицинский штаб уговаривал 70-летнего тренера отдохнуть, однако специалист отказался покинуть расположение национальной команды. Руководить сборной в заключительном матче квалификации ЧМ-2022 с Норвегией Луи ван Гал будет в инвалидном кресле.

Сборная Нидерландов завершит квалификацию дома против команды Норвегии. Она возглавляет турнирную таблицу, в активе 20 очков. На счету команд Турции и Норвегии по 18 очков.