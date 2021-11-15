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Последняя воля Джугашвили. Правнук Сталина решил извлечь из могилы тело вождя народов

Россия
Последняя воля Джугашвили. Правнук Сталина решил извлечь из могилы тело вождя народов

Селим Бенсаад — правнук Иосифа Сталина — заявил, что намерен извлечь из могилы и перезахоронить тело вождя народов. Об этом рассказал его пресс-атташе Вадим Горожанкин.

Представитель Джугашвили объяснил, что эксгумация Генералиссимуса Советского Союза может дать ответы на важные вопросы, в частности, на самом ли деле Сталина убили.

«Сталину стало плохо после ужина с Маленковым, Берией и Хрущевым. Версия об отравлении остается основной», — напомнил Горожанкин.

Кроме того, продолжил пресс-атташе, данная процедура даст возможность провести ДНК-тест с «сомнительными бастардами», которые упорно избегают генетической диагностики с прямым потомком Сталина.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник, которая представляет интересы Бенсаада, рассказала, что по закону правнук вождя народов имеет право и на эксгумацию, и на перезахоронение останков. 

Напомним, Сталина похоронили у Кремлевской стены, однако сам маршал Советского Союза хотел найти последнее пристанище на Новодевичьем кладбище, где покоится его вторая супруга Надежда Аллилуева. Его последняя воля так и не была исполнена.

Вербицкая-Линник подчеркнула, что Бенсаад решительно настроен узнать истинную причину смерти Генералиссимуса СССР и осуществить его предсмертное распоряжение — похоронить рядом с женой.

Ранее правнук Сталина оказался в центре скандала из-за элитной недвижимости на Лубянке. Оказалось, что глухого потомка вождя народов выгнал из московской квартиры родной отец. «Политика Сегодня» разбиралась в перипетиях семейной драмы.

#сталин #эксгумация #днк-тест