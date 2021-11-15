Ушел из жизни заслуженный мастер спорта СССР по гребле Валерий Долинин

Двукратный призер Олимпийских игр по академической гребле Валерий Долинин скончался на 68-м году жизни в Санкт-Петербурге. Причина смерти прославленного спортсмена не уточняется.

Трагической новостью поделился канал «78». Валерий Долинин являлся одним из трех советских гребцов, которым удалось завоевать две олимпийские медали в распашной гребле. Легендарный спортсмен стал бронзовым призером Олимпийских игр 1976 в четверке без рулевого (с Р. Арнеманном, Н. Кузнецовым и А. Гасан-Джалаловым) и серебряным призером Олимпийских игр 1980 в четверке без рулевого (с В. Елисеевым, А. Кулагиным и А. Камкиным).

Также слова соболезнования родным и близким Долинина появились на сайте, посвященном спортивным секциям по академической гребле Санкт-Петербурга. Дата и место похорон титулованного гребца пока неизвестны.