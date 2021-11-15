Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Ушел из жизни заслуженный мастер спорта СССР по гребле Валерий Долинин

Общество
Ушел из жизни заслуженный мастер спорта СССР по гребле Валерий Долинин

Двукратный призер Олимпийских игр по академической гребле Валерий Долинин скончался на 68-м году жизни в Санкт-Петербурге. Причина смерти прославленного спортсмена не уточняется.

Трагической новостью поделился канал «78». Валерий Долинин являлся одним из трех советских гребцов, которым удалось завоевать две олимпийские медали в распашной гребле. Легендарный спортсмен стал бронзовым призером Олимпийских игр 1976 в четверке без рулевого (с Р. Арнеманном, Н. Кузнецовым и А. Гасан-Джалаловым) и серебряным призером Олимпийских игр 1980 в четверке без рулевого (с В. Елисеевым, А. Кулагиным и А. Камкиным).

Также слова соболезнования родным и близким Долинина появились на сайте, посвященном спортивным секциям по академической гребле Санкт-Петербурга. Дата и место похорон титулованного гребца пока неизвестны.

#санкт-петербург #смерть #гребля #долинин